Тарасов будет защищать ворота «Коламбуса» в матче с «Каролиной». Мерзликин пропустит игру из-за болезни
Даниил Тарасов будет защищать ворота «Коламбуса» в матче с «Каролиной».
Первый матч «Блю Джекетс» в новом сезоне состоится 13 октября. Начало – в 02:00 по московскому времени.
Вратарь Элвис Мерзликин пропустит игру из-за болезни.
«Он взволнован. Это все, что мне нужно было услышать. Он улыбается, готов к работе», – сказал главный тренер клуба НХЛ Брэд Ларсен.
Для Тарасова этот матч станет 5-м в НХЛ.
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