Тарасов будет защищать ворота «Коламбуса» в матче с «Каролиной». Мерзликин пропустит игру из-за болезни

будет защищать ворота в матче с «Каролиной».

Первый матч «Блю Джекетс» в новом сезоне состоится 13 октября. Начало – в 02:00 по московскому времени.

Вратарь Элвис Мерзликин пропустит игру из-за болезни.

«Он взволнован. Это все, что мне нужно было услышать. Он улыбается, готов к работе», – сказал главный тренер клуба НХЛ Брэд Ларсен.

Для Тарасова этот матч станет 5-м в НХЛ.