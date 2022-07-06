Чинахов об Америке: «Поначалу все не нравилось – и еда, и быт. Рестораны открываются в другое время. Потом уже привык, теперь вообще кайфово жить»

рассказал о том, что сначала ему не понравилось в Америке.

21-летний форвард дебютировал в в составе – 62 матча в регулярном чемпионате и 14 (7+7) очков при полезности «минус 27».

– Вы провели первый сезон в Северной Америке. Что понравилось, а что нет?

– Поначалу все не нравилось. И еда, и быт. Потом уже привык. Теперь вообще кайфово жить.

– Незнакомая обстановка, чужой язык. Поэтому не нравилось?

– Да. Все по-другому. Рестораны в другое время открываются. Тяжеловато было в первое время.

– помогал?

– Конечно. Они меня вообще выручали как могли. Влад, и Даня Тарасов.

– Что с ресторанами не так?

– Там они открываются в четыре часа. Здесь ты можешь в любое время прийти покушать, а в Америке – только вечером, и все, – сказал Чинахов.