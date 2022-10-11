«Трактор» прервал серию поражений из 5 матчей. «Нефтехимик» проиграл после серии из 6 побед подряд

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«Трактор» победил «Нефтехимик» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу на 45-й минуте в третьем периоде забросил защитник Альберт Яруллин.

Таким образом, челябинская команда прервала серию поражений из пяти игр подряд. Это первая победа «Трактора» с 28 сентября.

В свою очередь, у нижнекамского клуба завершилась победная серия, которая продолжалась шесть матчей. «Нефтехимик» уступил впервые с 25 сентября.

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