Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: «Равная игра, но «Трактор» был поживее, особенно во 2-м периоде»

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Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Трактором» (0:1).

«Ноль голов говорит о том, что не реализовали свои возможности, хотя были выходы в ноль и голевые моменты. Вязкая борьба на протяжении всего матча. Может быть, накопилась усталость, много эмоций, возможно, забрал предыдущий матч.

Равная игра – соперник был поживее, особенно во втором периоде. Мы сражались, не уступали, хотели победить. Хотим этого в каждой игре. Не получилось, такой результат. Надеемся, в следующем матче сыграем лучше.

Шафигуллин получил небольшое повреждение, решили его поберечь. Скоро узнаем степень серьезности травмы», – сказал Олег Леонтьев.

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