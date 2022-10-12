Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: «Равная игра, но «Трактор» был поживее, особенно во 2-м периоде»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1).

«Ноль голов говорит о том, что не реализовали свои возможности, хотя были выходы в ноль и голевые моменты. Вязкая борьба на протяжении всего матча. Может быть, накопилась усталость, много эмоций, возможно, забрал предыдущий матч.

Равная игра – соперник был поживее, особенно во втором периоде. Мы сражались, не уступали, хотели победить. Хотим этого в каждой игре. Не получилось, такой результат. Надеемся, в следующем матче сыграем лучше.

Шафигуллин получил небольшое повреждение, решили его поберечь. Скоро узнаем степень серьезности травмы», – сказал Олег Леонтьев.