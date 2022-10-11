Дмитрий Рябыкин: «Уверен, что Хартли откажется вернуться в «Авангард». Моя отставка стала неожиданностью для него»

считает, что не вернется на пост главного тренера «Авангарда».

10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера омского клуба после 10 поражений в 16 играх сезона.

– Боб Хартли вас очень хвалил: «Я знаю, что из Димы Рябыкина получится очень хороший тренер. Да он уже сейчас – отличный тренер». Видно, как вы сдружились за годы.

– Ну да, Хартли был в Омске. Мы много до сих пор общаемся.

Конечно, моя отставка стала для него неожиданностью. Но он тоже сказал: «Это жизнь тренера. Через это надо проходить».

– Хартли тоже увольняли. Как думаете, «Авангард» сможет уговорить Боба вернуться на тренерский мостик?

– Сомневаюсь… Более чем уверен, что Хартли однозначно откажется, – сказал Рябыкин.

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