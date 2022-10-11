Генменеджер «Авангарда»: «Линия обороны нуждается в усилении. Пайгин – габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском»
Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил переход Зията Пайгина в команду.
Омский клуб выменял защитника у «Торпедо» и подписал с хоккеистом контракт на три года.
«Линия обороны нашей команды нуждается в усилении, и поэтому мы обратили внимание на Пайгина.
Это габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском. Видим в нем большой потенциал, и поэтому подписываем его на три сезона.
Мы давно следили за Зиятом, работали над этим трансфером, вели переговоры с «Торпедо», но не могли найти компромисс.
Рад, что сейчас наконец удалось это сделать», – сказал Алексей Волков.
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