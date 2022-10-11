Генменеджер «Авангарда»: «Линия обороны нуждается в усилении. Пайгин – габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском»

Генеральный менеджер объяснил переход в команду.

Омский клуб выменял защитника у и подписал с хоккеистом контракт на три года.

«Линия обороны нашей команды нуждается в усилении, и поэтому мы обратили внимание на Пайгина.

Это габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском. Видим в нем большой потенциал, и поэтому подписываем его на три сезона.

Мы давно следили за Зиятом, работали над этим трансфером, вели переговоры с «Торпедо», но не могли найти компромисс.

Рад, что сейчас наконец удалось это сделать», – сказал .