Вратарь «Спартака» Красиков о настрое на матчи: «Выйдешь разгильдяйничать – грустный уедешь домой с лукошком»

Вратарь предостерег от разгильдяйского подхода к матчам.

Московский клуб проиграл «Витязю» (0:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Алексей, вам пришлось войти в игру после двух периодов, вы заменили Патрика Рибара. Что произошло?

– Точно не могу сказать. Мне сказали, что нужно выходить и помогать команде, я это сделал. К сожалению, мы проиграли в овертайме, но все старались победить и забить гол.

– Насколько сложно для вас выходить на замену?

– Для меня не имеет значения, когда выходить. Ты должен выйти и играть, будь у тебя две или пять минут до конца. Мы – профессионалы, это наша работа, и мы получаем от нее удовольствие. Нужно выложиться на максимум за то время, что тебе дают. Патрик замечательно сегодня провел два периода, он прекрасно помог команде.

– Как с твоей стороны виделся момент с голом?

– У была позиционная атака. Шел наброс низом на ворота, он до меня не дошел. Шайба отлетела удачно для соперника. Защитник не успел заблокировать бросок, а я – поймать его. Соперник опередил нас на пол-шага, забил гол, и мы проиграли матч.

– За девять дней «Спартак» трижды проиграл «Витязю» – примерно равной себе команде. Это большой удар по психологии?

– Все матчи были плотными, за исключением первого, где игра у нас немного не пошла. Каждый мог победить. Неважно, какой соперник – проигрывать всегда неприятно. Мы считаем, что на все команды надо настраиваться. Выйдешь разгильдяйничать – грустный уедешь домой с лукошком. Мы – стойкая команда, из любой ситуации найдем выход. Держимся все вместе единым кулаком! – сказал Красиков.