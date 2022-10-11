Вратарь «Витязя» Дорожко сделал 2-й шатаут в сезоне КХЛ. Он пропустил 9 шайб в 9 матчах, отразив 275 из 284 бросков
Максим Дорожко во второй раз сыграл на ноль в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.
24-летний вратарь «Витязя» отразил все 32 броска в игре против «Спартака» (1:0 ОТ). В первом периоде голкипер отбил 11 бросков, во втором – 8, в третьем – 11, в овертайме – 2.
В этом сезоне Дорожко также сделал шатаут 17 сентября в игре с «Локомотивом» (0:1 Б). Тогда он парировал 42 броска из 42.
Вратарь подмосковного клуба провел 9 матчей в текущем чемпионате и пропустил в них 9 шайб. В общей сложности Дорожко отразил 275 бросков из 284.
Подробную статистику хоккеиста можно изучить здесь.
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