Вратарь «Витязя» Дорожко сделал 2-й шатаут в сезоне КХЛ. Он пропустил 9 шайб в 9 матчах, отразив 275 из 284 бросков

во второй раз сыграл на ноль в текущем Фонбет чемпионате .

24-летний вратарь отразил все 32 броска в игре против (1:0 ОТ). В первом периоде голкипер отбил 11 бросков, во втором – 8, в третьем – 11, в овертайме – 2.

В этом сезоне Дорожко также сделал шатаут 17 сентября в игре с «Локомотивом» (0:1 Б). Тогда он парировал 42 броска из 42.

Вратарь подмосковного клуба провел 9 матчей в текущем чемпионате и пропустил в них 9 шайб. В общей сложности Дорожко отразил 275 бросков из 284.

Подробную статистику хоккеиста можно изучить здесь.