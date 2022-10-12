Гатиятулин об 1:0 с «Нефтехимиком»: «Непростой матч. «Трактор» хорошо сыграл в обороне»
Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (1:0).
«Задача была победить, она выполнена. Слова благодарности команде за самоотдачу, непростой матч. Тем более скованность видна. Но ребята – молодцы: хорошо сыграли в обороне, в меньшинстве и победили.
В каждом матче во главе угла стоит результат. После каждого матча проводится работа, объясняем ребятам, в чем можно улучшить свои действия.
Удаления за выброс шайбы? Соперник поддавливает, где-то спешка, торопимся. Все ребята все понимают, после каждой игры приобретаем опыт. Надеюсь, в дальнейшем такие ошибки будут минимизированы», – сказал Анвар Гатиятулин.
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