Степан подписал полноценный контракт с «Каролиной» после просмотра. Кэпхит – 750 тысяч долларов

продолжит выступать за «Каролину».

32-летний нападающий подписал однолетний контракт с «Харрикейнс» на 750 тысяч долларов.

Ранее хоккеист находился в тренировочном лагере команды на просмотровом соглашении.

Центрфорвард выступал за «Каролину» в прошлом сезоне.

Степан набрал 19 (9+10) очков в 58 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф хоккеист провел три матча и не отметился результативными действиями.

Всего в лиге нападающий сыграл 817 игр и записал на свой счет 504 (177+327) балла.