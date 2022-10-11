Степан подписал полноценный контракт с «Каролиной» после просмотра. Кэпхит – 750 тысяч долларов

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Дерек Степан продолжит выступать за «Каролину».

32-летний нападающий подписал однолетний контракт с «Харрикейнс» на 750 тысяч долларов.

Ранее хоккеист находился в тренировочном лагере команды на просмотровом соглашении.

Центрфорвард выступал за «Каролину» в прошлом сезоне.

Степан набрал 19 (9+10) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист провел три матча и не отметился результативными действиями.

Всего в лиге нападающий сыграл 817 игр и записал на свой счет 504 (177+327) балла.

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