Дмитрий Рябыкин: «Не видел, чтобы хоккеисты «Авангарда» меня сплавляли. Не видел удручающей атмосферы, тренеры не так часто в раздевалке находятся»

не подтвердил конфликт с хоккеистами .

10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера омского клуба после 10 поражений в 16 играх сезона.

– Что было конкретно в последнем матче с «Куньлунем» (0:4), о котором тот же эксперт Александр Кожевников сказал, что «игроки сплавляли тренера»?

– Мы проиграли 0:4, не забили голы… Знаете, многие эксперты имеют свое мнение. Но я не видел того, чтобы команда меня сплавляла.

– Такого не было?

– Я в это не верю.

– Вам удалось попрощаться с командой?

– Удалось, сегодня утром.

– Там уже исполняющий обязанности главного тренера Михаил Кравец проводил тренировку.

– Как раз перед ней зашел в раздевалку.

– Как поговорили с ребятами?

– Да обычно. Просто сказал всем: «Спасибо за работу, желаю успехов». И все.

– Заявление Волкова вы не комментируете. Но меня в нем зацепила фраза о том, что в раздевалке «Авангарда» была удручающая атмосфера. Это так?

– Ему надо что-то говорить, правильно? Я лично не видел удручающей атмосферы. Да, мы не так часто в раздевалке находимся. В основном там бывают игроки, а не тренеры. Но я не видел такого. А то, что говорит Волков, – это его слова, – заявил Рябыкин.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»