Дмитрий Рябыкин: «Не видел, чтобы хоккеисты «Авангарда» меня сплавляли. Не видел удручающей атмосферы, тренеры не так часто в раздевалке находятся»
Дмитрий Рябыкин не подтвердил конфликт с хоккеистами «Авангарда».
10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера омского клуба после 10 поражений в 16 играх сезона.
– Что было конкретно в последнем матче с «Куньлунем» (0:4), о котором тот же эксперт Александр Кожевников сказал, что «игроки сплавляли тренера»?
– Мы проиграли 0:4, не забили голы… Знаете, многие эксперты имеют свое мнение. Но я не видел того, чтобы команда меня сплавляла.
– Такого не было?
– Я в это не верю.
– Вам удалось попрощаться с командой?
– Удалось, сегодня утром.
– Там уже исполняющий обязанности главного тренера Михаил Кравец проводил тренировку.
– Как раз перед ней зашел в раздевалку.
– Как поговорили с ребятами?
– Да обычно. Просто сказал всем: «Спасибо за работу, желаю успехов». И все.
– Заявление Волкова вы не комментируете. Но меня в нем зацепила фраза о том, что в раздевалке «Авангарда» была удручающая атмосфера. Это так?
– Ему надо что-то говорить, правильно? Я лично не видел удручающей атмосферы. Да, мы не так часто в раздевалке находимся. В основном там бывают игроки, а не тренеры. Но я не видел такого. А то, что говорит Волков, – это его слова, – заявил Рябыкин.
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