Форвард «Металлурга» Коробкин об 1:3 с «Динамо»: «Шайба не идет в ворота, надо возвращать удачу. Разбирать видео и перерабатывать»

оценил поражение «Металлурга» от московского «Динамо» (1:3).

«Проиграли, осадочек плохой остался. Не могу сказать, что играли плохо. И моменты создавали… Но где-то удача от нас отвернулась. Может быть, еще усталость после поездки сказывается. Потому что вышли в первом периоде – они бегут, мы стоим.

Провели собрание после первого периода, поговорили. Начали активнее играть. Вроде что-то начало получаться, но шайба не идет в ворота. Надо возвращать удачу на свою сторону.

Как это сделать? Только переработать. Разбирать видео и перерабатывать», – сказал нападающий .