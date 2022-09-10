Илья Воробьев: «Содержание игры «Металлурга» должно улучшаться. Надо налаживать оборону»

Теги Металлург Мг Спартак травмы Илья Воробьев КХЛ Никита Коростелев Егор Коробкин Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против «Спартака» (2:1 ОТ).

«Нам очень важно было победить. По содержанию игры мы смотрелись лучше, в обороне, как минимум. На этом надо строить.

Домашняя серия – 4 из 6 очков, очки есть. Но содержание игры должно улучшаться. Должны играть лучше – будем исправляться.

Нам надо было солидно отобороняться сегодня, почувствовать ребятам эту уверенность. Это самое важное.

Коростелев вернулся? Нормально. Учитывая, что он не прошел предсезонку, в принципе, нормально. Мы знаем, что он может лучше, может забивать, но и сегодня он внес свою лепту.

У нас было несколько серьезных собраний, несколько хороших тренировок. Надо налаживать оборону.

Егор Коробкин? Он уже без гипса, готовится к выездной серии», – сказал главный тренер «Металлурга».

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