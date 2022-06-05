Коробкин о «Металлурге» в сезоне-2021/22: «Кайф играть в такой хоккей. Было много красивых голов, крутых камбэков»

подвел итоги сезона-2021/22.

– Больше месяца уже прошло с финала Кубка Гагарина. Отошли уже от этих событий?

– Да, сейчас мысли о другом. Постепенно я уже начал готовиться к новому сезону. Хочется стать лучше и в следующем году выиграть Кубок Гагарина.

– Что чувствовали в команде уже после седьмого матча?

– Огромный спектр эмоций – и пустота, и огорчение. Думал, что мог тогда забить золотой гол, что могли сыграть лучше, что могли выиграть. Мысли и эмоции – все смешалось. Главное теперь все это максимально быстро пережить и забыть, чтобы в следующем сезоне подобные мысли не тянули вниз.

– В любом случае это был успешный сезон для . Многие говорили, что ваша команда показывает самый интересный, зрелищный хоккей в . Вы согласны?

– Да, соглашусь. Кайф играть в такой хоккей. Все в команде гребли в одной лодке, и это было классно. Много было красивых голов, крутых камбэков и отличных игр.

У нас дружная команда и хорошо, что большая часть ребят остается на следующий сезон. Поэтому мы не только сможем продолжить играть в интересный хоккей, но и делать это лучше с помощью приобретенного опыта.

– Для вас лично каким получился сезон?

– Сезон получился хороший. Впервые в своей карьере добрался до финала Кубка Гагарина. Я много тренировался, долго к этому шел. Потом попал в сборную. Это шаг вперед в моей карьере. Когда «Магнитка» два раза выигрывала , мне было 15-16 лет, я тогда смотрел матчи, переживал очень сильно и мечтал оказаться на месте этих ребят. Теперь я вместе с командой смог дойти до финала, а кубок еще впереди.

– После того, как не удалось выиграть кубок, осталась недосказанность?

– Да, мотивация у нас запредельная. Главное, чтобы все ребята восприняли это поражение как вызов и стали только сильнее за лето. Все в «Магнитке» уже хотят взять кубок в новом сезоне. До победы нам не хватило одного шажочка и теперь осталось его сделать, – сказал нападающий «Металлурга».