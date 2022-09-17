Форвард «Металлурга» Коробкин о сэйве Паскуале: «Это что-то нереальное. Эдди – красавчик, что засушил матч с «Амуром»

Нападающий высказался о победе над .

– Как травмировались, как прошло восстановление после повреждения? Насколько соскучились по хоккею?

– Травмировался в самой первой игре нашего домашнего предсезонного турнира Кубок Ромазана. До конца встречи оставалось 3 минуты, и в одном из игровых эпизодов получилось так, что врезался в борт на скорости и сломался. Кстати, годом ранее также на Кубке Ромазана мне шайбой прилетело в ухо. Меня после этого зашивали, поэтому, что-то пока не складывается у меня этот турнир (улыбается).

Восстановился нормально, травмированная часть тела еще немного побаливает, но это дело времени. У нас хорошие тренеры по физподготовке, с ними проходил лагерь молодого бойца. Бегал в жилете на льду без клюшки, поэтому очень сильно соскучился по игре (улыбается).

– В первой встрече были заявлены и весь матч играли в тройке . Успели сыграться с канадским центром и Никитой Коростелевым?

– Нам не нужно много времени, чтобы сыграться. Есть тактика, стараемся ее придерживаться, играем по системе. Перед матчем с ребятами переговорили, и на льду тоже обсуждали моменты, как и что лучше сделать.

– Каким было игровое задание лично для вас? Все-таки дебютный матч сезона.

– В целом, задача была победить, взять реванш за домашнее поражение. От меня лично правильно сыграть в каждом моменте и выложиться полностью.

– Взяли реванш со счетом 3:0. Что стало ключевым помимо эффектного сэйва Паскуале на Оксентюке и «сухаря» Эдди?

– Мы старались контролировать ход матча, владеть инициативой все 60 минут. Важно было эффективно сыграть в плане реализации моментов. Конечно, строго играть в обороне и помогать нашему вратарю. Эдди совершил невероятный сэйв. Это, конечно, что-то нереальное. Он – красавчик, что засушил этот матч!

– В первом матче на вашем счету голевой пас на Майе в победном голе, это наигрыш? Как оцените свою игру?

– Как уже сказал в начале, очень соскучился по хоккею. Игра прошла на одном дыхании. Пас получился хороший, краем глаза видел что ребята накатываются на пятак. Работаем над такими вещами на тренировках. Мне есть куда прогрессировать, сезон только начался, буду стараться улучшать свою игру от матча к матчу.

– Как игралось с такими мастерами как Майе и Лайпсик в этом втором матче?

– Не впервой с ними играть, они играют в быстрый атакующий хоккей, стараюсь их подстраховывать.

– Что стало определяющим в игре? Концовка получилась немного нервной, когда партнеры не попали по пустым, а экс-магнитогорец Руденков сделал счет 3:2.

– Думаю, Игорю принципиально было забить, очень много бросал. Не сказал бы что концовка нервная, немного ошиблись, пропустили. Ничего страшного, сделаем работу над ошибками, главное – победа сегодня.

– Когда бросал Николаев и шайбу первоначально записали на него, вы были на линии броска и перекрывали обзор вратарю. Сразу почувствовали, что подправили? Илья, играющий под 77 номером мог забить дебютную в 77 встрече за карьеру в Лиге.

– Не сразу увидел, что гол. Но что коснулся – сразу почувствовал. Судьи разберутся, я думаю, сейчас камер много, – сказал Коробкин.

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