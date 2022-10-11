Кожевников об отставке Рябыкина: С «Куньлунем» половина «Авангарда» просто отсутствовала. В спорте это называется «сплав»

высказался об отставке с поста тренера .

«Чем больше смотрел матчей «Авангарда» на старте сезона, тем лучше понимал, что спортивной логикой там и не пахнет. Было видно, что внутри идет возня, все разделены на группы. В профессиональном клубе такого быть не может. Но в «Авангарде», к сожалению, мы это получили.

Все же видели, что произошло на следующий день после «Магнитки». С «Куньлунем» [0:4] половина команды просто отсутствовала. Не думаю, что случайно. В спорте это называется «сплав».

От Рябыкина там мало что зависело. Календарь, селекция, возня, когда на лед выходят не только хоккеисты, но и агенты. Тут тренер обречен.

Хорошо знаю Дмитрия, он боец, начал вести жесткую политику, «строить» эти лагеря. Где-то, наверное, брал пример со своего предшественника, канадского стекольщика [Хартли], которому прощалось все. Но не учел, что это «Авангард», где в своих не верят. А был бы мягкой игрушкой – дотянул бы как минимум до матчей с «Амуром» и «Адмиралом», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»