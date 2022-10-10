Каменский об отставке Рябыкина: «Молодому тренеру должны были дать больше времени. Двойное чувство, у команды с хорошим составом нет результата»

считает, что «Авангард» должен был дать больше времени Дмитрию Рябыкину.

Клуб отправил главного тренера в отставку после 10 поражений в 16 матчах сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

«По результатам команды, наверное, не удивлен, что уволили Рябыкина.

Но молодому тренеру должны были дать больше времени, так как он первый год главный тренер. Поэтому здесь двойное чувство.

Чего ему не хватило, чтобы он дальше продолжил? Не хватило результата, которого они не показывали. Команда с хорошим составом и бюджетом выступает, но результата нет. Естественно, когда в такой ситуации результата нет, виноват тренер.

Возвращение Боба Хартли? Это их выбор, не могу я сказать. Думаю вряд ли, а может и да. Без сомнений, он опытный специалист, выигрывал Кубок Гагарина, но его возвращение зависит от переговоров», – сказал вице-президент КХЛ.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»