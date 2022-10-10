Геннадий Курдин: «Авангард» уговорит Хартли вернуться, возможно. Посмотрите на дыры в обороне, команду заколотило, хоккеисты потеряли уверенность»

Геннадий Курдин поделился мнением о ситуации в «Авангарде».

Напомним, что 10 октября омский клуб объявил об отставке Рябыкина с поста главного тренера. проиграл 10 матчей из 16 в сезоне.

«Я сам в раздевалке «Авангарда» не был и не знаю, что там у них происходит.

Но смотрю со стороны – в прошлом сезоне у «Авангарда» играли топ‑защитники, умеющий забивать: и . А теперь что? Атаку вроде бы «Авангард» сохранил.

Но посмотрите, какие дыры в обороне. А селекцию ничем не закрыли. Вот почему отпустили ? Он же хотел остаться. В итоге команду заколотило, хоккеисты потеряли уверенность в себе. А денег в «Авангарде» – море.

Это Андрей Разин в «Северстали» плачется, что ему не хватает финансов. Но Дмитрий Рябыкин понимал, на что шел. Он просто не дал результат.

Я думаю, что и Михаил Кравец долго на этом месте не проработает. Он и в «Витязе» не выстрелил в итоге.

Возможно, «Авангард» в итоге уговорит вернуться , который до сих пор находится в Омске», – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»