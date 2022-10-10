Генменеджер «Авангарда» о Рябыкине: «Ситуация стала критической, атмосфера в коллективе была удручающей. Не было смысла больше ждать»

Генменеджер «Авангарда» высказался касательно увольнения .

«Результаты команды, а главное – игра, оставляют желать лучшего, это очевидно. И главное – нет прогресса, время на исправление ситуации мы давали, и, если бы команда понемногу добавляла, это было бы видно. Однако в последних матчах мы чередуем победы с поражениями, причем поражениями чувствительными – 0:5, 0:4.

Безусловно, нас это не устраивает. Ситуация стала критической, атмосфера в коллективе была удручающей, так что не было смысла больше ждать. Дмитрий Рябыкин многое дал «Авангарду» за эти годы, мы благодарим его за работу.

Почему Кравец продолжит работу с «Авангардом» в должности исполняющего обязанности? Прежде всего он обладает необходимым опытом управления командами . С первых матчей в он активно включился в работу, мы видели его заряженность – как он подсказывал, как предлагал различные идеи. Он знает, как донести мысль до игроков, как потребовать с них выполнение своей установки. Поэтому мы приняли решение доверить ему команду сейчас», – сказал .

Атмосфера в раздевалке «Авангарда» стала триггером для увольнения Рябыкина («Вброс по борту»)