Егор Яковлев: «Динамо» переработало «Металлург» и заслуженно победило. Мы создали мало моментов, не заработали удаления»

заявил, что заслуженно обыграло «Металлург».

Московская команда одержала победу со счетом 3:1.

«Игра складывалась тяжело для нас. Команда соперника нас переработала и заслуженно победила. Будем добавлять – есть, в чем. Мало моментов создали.

Усталость на фоне перелетов? У всех одинаковый график. Поэтому никому не интересна эта усталость. Не буду на это пенять.

Сегодня у нас практически не было большинства, не заработали удаления, на это больше стоит обратить внимание.

Мы можем играть лучше. Нужно к этому стремиться и добавлять», – сказал защитник .