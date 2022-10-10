Егор Яковлев: «Динамо» переработало «Металлург» и заслуженно победило. Мы создали мало моментов, не заработали удаления»

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Егор Яковлев заявил, что «Динамо» заслуженно обыграло «Металлург».

Московская команда одержала победу со счетом 3:1.

«Игра складывалась тяжело для нас. Команда соперника нас переработала и заслуженно победила. Будем добавлять – есть, в чем. Мало моментов создали.

Усталость на фоне перелетов? У всех одинаковый график. Поэтому никому не интересна эта усталость. Не буду на это пенять.

Сегодня у нас практически не было большинства, не заработали удаления, на это больше стоит обратить внимание.

Мы можем играть лучше. Нужно к этому стремиться и добавлять», – сказал защитник «Металлурга».

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