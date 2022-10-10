Воробьев после 1:3 от «Динамо»: «У «Металлурга» за две игры одна шайба и гол, который случайно засчитали. Этого мало»

прокомментировал поражение от московского со счетом 1:3.

– Забив за полторы минуты один гол – на успех очень сложно рассчитывать. Поэтому это основное – сейчас надо находить пути к воротам, забивать грязные голы, с пятака, рабочие.

Так у нас за две игры один гол и один, который случайно засчитали. Этого мало. Над этим надо работать.

– Первое, о чем подумалось, когда не увидели в заявке – не окажется ли первое звено слишком легким для габаритных игроков «Динамо»?

– Там моменты то были и их было достаточно, надо просто забивать их. Легким или не легким – это уже другой вопрос.

– Но Андрей не по здоровью не попал сегодня в состав?

– Нет.

– тоже не было. Ротация или проблемы со здоровьем?

– У него там была одна проблема, поэтому держим его сейчас. Ему надо несколько отойти от одной вещи.

– Трое канадцев в одном звене второй матч подряд. Уже успели сделать какие-то выводы – работает эта задумка или лучше от неё отказаться?

– На данный момент – не работает.

– Намерены искать в этом сочетании дальнейшие варианты развития?

– В следующей игре, наверное, нет. Дальше будем смотреть.

– А почему решили их объединить в одну тройку, что хотели увидеть от них на льду?

– Голы хотели увидеть, но не увидели, – сказал главный тренер .