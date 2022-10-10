Воробьев после 1:3 от «Динамо»: «У «Металлурга» за две игры одна шайба и гол, который случайно засчитали. Этого мало»
Илья Воробьев прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счетом 1:3.
– Забив за полторы минуты один гол – на успех очень сложно рассчитывать. Поэтому это основное – сейчас надо находить пути к воротам, забивать грязные голы, с пятака, рабочие.
Так у нас за две игры один гол и один, который случайно засчитали. Этого мало. Над этим надо работать.
– Первое, о чем подумалось, когда не увидели в заявке Андрея Чибисова – не окажется ли первое звено слишком легким для габаритных игроков «Динамо»?
– Там моменты то были и их было достаточно, надо просто забивать их. Легким или не легким – это уже другой вопрос.
– Но Андрей не по здоровью не попал сегодня в состав?
– Нет.
– Семена Кошелева тоже не было. Ротация или проблемы со здоровьем?
– У него там была одна проблема, поэтому держим его сейчас. Ему надо несколько отойти от одной вещи.
– Трое канадцев в одном звене второй матч подряд. Уже успели сделать какие-то выводы – работает эта задумка или лучше от неё отказаться?
– На данный момент – не работает.
– Намерены искать в этом сочетании дальнейшие варианты развития?
– В следующей игре, наверное, нет. Дальше будем смотреть.
– А почему решили их объединить в одну тройку, что хотели увидеть от них на льду?
– Голы хотели увидеть, но не увидели, – сказал главный тренер «Металлурга».
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