«Динамо» обыграло «Металлург» в Магнитогорске впервые с 2011 года. Это случилось тоже 10 октября
Московское «Динамо» победило «Металлург» в Магнитогорске в первый раз за 11 лет.
Команда тренера Алексея Кудашова выиграла со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Бело-голубые добились выездной победы над «Металлургом» впервые с 2011 года. С того момента московский клуб проиграл 10 игр подряд в Магнитогорске.
Интересно, что нынешняя победа «Динамо» состоялась в один и тот же день с предыдущей.
10 октября 2011 года бело-голубые одолели магнитогорцев со счетом 6:5.
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