«Динамо» обыграло «Металлург» в Магнитогорске впервые с 2011 года. Это случилось тоже 10 октября

Московское «Динамо» победило «Металлург» в Магнитогорске в первый раз за 11 лет.

Команда тренера выиграла со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

Бело-голубые добились выездной победы над впервые с 2011 года. С того момента московский клуб проиграл 10 игр подряд в Магнитогорске.

Интересно, что нынешняя победа состоялась в один и тот же день с предыдущей.

10 октября 2011 года бело-голубые одолели магнитогорцев со счетом 6:5.