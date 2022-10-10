Атмосфера в раздевалке «Авангарда» стала триггером для увольнения Рябыкина («Вброс по борту»)

Причиной увольнения Дмитрия Рябыкина из «Авангарда» могла стать атмосфера в раздевалке.

Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

«Говорят, что триггером для увольнения Дмитрия Рябыкина из «Авангарда» было не столько фиаско в домашнем матче против «Куньлуня», сколько атмосфера в раздевалке.

За закрытыми дверями состоялся короткий, но эмоциональный разговор между игроками и тренером, где о субординации мало кто думал. В такой вертикально заточенной организации, как , это все, тупик», – отмечается в сообщении телеграм-канала.