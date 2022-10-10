Дмитрий Рябыкин: «Решение об увольнении стало неожиданностью. Руководство «Авангарда» со мной его не обсуждало»

высказался касательно своего увольнения из .

«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало.

Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», – сказал экс-главный тренер «Авангарда».

Команда КХЛ под руководством специалиста потерпела 10 поражений в 16 матчах сезона.

На данный момент «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока.