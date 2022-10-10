Дмитрий Рябыкин: «Решение об увольнении стало неожиданностью. Руководство «Авангарда» со мной его не обсуждало»
Дмитрий Рябыкин высказался касательно своего увольнения из «Авангарда».
«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало.
Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», – сказал экс-главный тренер «Авангарда».
Команда КХЛ под руководством специалиста потерпела 10 поражений в 16 матчах сезона.
На данный момент «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока.
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