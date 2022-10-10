Генменеджер «Авангарда» об увольнении Рябыкина: «Кардинальные изменения назрели. Кравец имеет опыт работы главным тренером, знает игроков и систему»
Генменеджер «Авангарда» прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина.
Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Михаил Кравец.
«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели.
Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера», – сказал Алексей Волков.
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