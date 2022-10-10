Вайсфельд об «Авангарде»: «Назначение Рябыкина было логичным. Снять его сейчас – это не проблема, но есть ли кандидатуры лучше?»

высказался касательно ситуации в «Авангарде».

У команды 10 поражений в 16 матчах сезона.

– Есть ли у вас ощущение, что главный тренер «Авангарда» не знает, что делать?

– Это невозможно понять, если ты не находишься внутри клуба. Ни по тому, как тренер ведет себя на скамейке запасных, ни тем более по тому, что он говорит на пресс-конференциях. Ведь есть люди, которые говорят хорошо, а есть те, кому, наоборот, это не дано.

Надо быть внутри клуба, смотреть за тем, что происходит, за тренировочным процессом, количеством травмированных. Обращать внимание, как игроки относятся к тренеру, как они готовятся к матчам. Может быть, дело вовсе и не в тренере.

Надо первым делом сформировать картину у себя в голове, а уже потом разговаривать с тренером. Бывает, что он расскажет что-то такое, чего ты не видишь. И вот только тогда можно делать выводы.

– О каком дедлайне говорил Крылов, и может ли он рассматривать в качестве замены Рябыкину взятого не так давно на место помощника главного тренера ?

– Крылов отлично ответил на вопрос, потому что, с одной стороны, он вроде обозначил, что есть дедлайн, но, с другой – о сроках знает только он. Не придерешься! Мне кажется, Крылов таким образом красиво ушел от конкретики, и его ответ предполагает широкий спектр действий. По сути, он может сделать как угодно!

Какой дедлайн определил бы я? Надо находиться внутри клуба, иначе это как пальцем в небо тыкать. Потому что мы видим только верхушку айсберга, смотрим только со стороны.

Что касается Кравеца. Тренера нужно увольнять, только если он растерян. Но есть еще один сопутствующий фактор – этот шаг можно делать, только если у тебя есть другие кандидаты на эту должность.

На мой взгляд, назначение Рябыкина на должность главного тренера было абсолютно логичным, потому что, как говорил Крылов, знаковые фигуры от работы в «Авангарде» отказались, а Рябыкин был в системе, хорошо знает команду, игроков. Снять его сейчас – это не проблема, но есть ли кандидатуры лучше?

Думаю, что Кравеца подписывали не под замену Рябыкину, потому что для этого не обязательно было брать его помощником, можно было просто поменять главного тренера. Так что, скорее всего, это действительно было усиление штаба, – заявил бывший генеральный менеджер клубов .

Рябыкин взял на себя ответственность за поражение «Авангарда» от «Куньлуня»: «Не понимаю, что происходит с командой, когда мы пропускаем»