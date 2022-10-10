Владимир Мышкин: «У «Авангарда» и «Трактора» большие проблемы с голкиперами. В Челябинске нет внутреннего баланса»

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Владимир Мышкин поделился мнением о вратарях «Авангарда» и «Трактора».

– Кто из вратарей огорчает?

– Пока большие проблемы с голкиперами у Омска и Челябинска. «Авангард» в целом находится в стрессовой ситуации из-за 12-матчевой гостевой серии. А на вратарях командный стресс отражается в первую очередь.

В Челябинске, как мы видим в истории с Гариповым, нет внутреннего баланса. Приобретение североамериканца тоже пока не работает. Ладно Омск, который после месяца на выезде выживает, но у Челябинска изначально не было предпосылок к такому спаду. Это один из сюрпризов чемпионата.

Впрочем с выводами по вратарям я бы не торопился. На примерах с Гариповым и Кареевым видим, как в нашей профессии все быстро меняется. Подождем с оценками до зимы, – сказал экс-голкипер сборной СССР.

«Гарипов – Кареев – самый горячий дуэт под сборную на Кубок Первого канала». Мышкин о вратарях

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