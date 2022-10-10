Кукконен о финнах, выступающих в России: «Сейчас это не совсем нормально»

высказался о финских игроках, выступающих в России.

В КХЛ за играет финский нападающий .

Кукконен отметил, что не хочет осуждать финнов, занимающихся спортом в России.

«Однако сейчас это не совсем нормально. Ситуация в мире тоже не совсем нормальная, и спорт не является чем-то вне этой ситуации.

При этом каждый принимает собственные решения и несет за них ответственность. Конечно, они имеют некоторые последствия, как, например, в случае со сборной», – приводит слова экс-защитника «Авангарда» и «Металлурга» Ilta-Sanomat.

В КХЛ стало в два раза меньше легионеров. Половина оставшихся – канадцы, из Европы едут единицы

Директор финской Ассоциации игроков: «Проинструктировали хоккеистов, что ехать в Россию не имеет смысла. Угроза безопасности слишком велика»