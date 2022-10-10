Кукконен о финнах, выступающих в России: «Сейчас это не совсем нормально»
Лассе Кукконен высказался о финских игроках, выступающих в России.
В КХЛ за «Трактор» играет финский нападающий Теему Пулккинен.
Кукконен отметил, что не хочет осуждать финнов, занимающихся спортом в России.
«Однако сейчас это не совсем нормально. Ситуация в мире тоже не совсем нормальная, и спорт не является чем-то вне этой ситуации.
При этом каждый принимает собственные решения и несет за них ответственность. Конечно, они имеют некоторые последствия, как, например, в случае со сборной», – приводит слова экс-защитника «Авангарда» и «Металлурга» Ilta-Sanomat.
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