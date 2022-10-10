Шинкевич о 2:5 от «Торпедо»: «Разочарованы результатом. Впереди матч со СКА, надо действовать более эффективно и продуктивно»

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Илья Шинкевич подвел итоги матча с «Торпедо» (2:5).

«В целом была равная игра. Обе команды создавали голевые моменты.

Нас подвели удаления в третьем периоде: соперник при счете 2:2 завладел преимуществом. В концовке пришлось рисковать. Не хватило удачи, позволили забросить в пустые ворота. Разочарованы результатом. 

Впереди матч с питерским СКА. Надо действовать более эффективно и продуктивно», – сказал защитник минского «Динамо».

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