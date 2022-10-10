Вудкрофт о 2:5 с «Торпедо»: «Удаление на 4 минуты сломало игру. Разочарован результатом»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (2:5).

«Я разочарован результатом. Дважды мы догоняли по счету, в третьем периоде хотели сыграть лучше, но удаление на четыре минуты Пышкайло сломало игру.

Не думаю, что в концовке нам не хватило энергии. Скорее дело в том, что торпедовцы хорошо оборонялись. Нам немного не повезло на вбрасывании, когда пропустили четвертую шайбу», – сказал .