Вудкрофт о 2:5 с «Торпедо»: «Удаление на 4 минуты сломало игру. Разочарован результатом»

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Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Торпедо» (2:5).

«Я разочарован результатом. Дважды мы догоняли по счету, в третьем периоде хотели сыграть лучше, но удаление на четыре минуты Пышкайло сломало игру.

Не думаю, что в концовке нам не хватило энергии. Скорее дело в том, что торпедовцы хорошо оборонялись. Нам немного не повезло на вбрасывании, когда пропустили четвертую шайбу», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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