Каблуков о «Динамо»: «Моя роль – быть дядькой, который везде помогает, передавать свой опыт молодым игрокам»

поделился впечатлениями от игры в составе «Динамо».

– В «Динамо» мне все нравится, коллектив отличный. Ребята моложе меня, но все адекватные, общение у нас хорошее.

Чувствую себя так, словно уже не первый год здесь играю. Выхожу на лед в одном звене с Мурановым и Джиошвили. Могу им во время матча что-то подсказать. Думаю, что они продолжат расти, постараюсь им в этом помочь.

– Ты в «Динамо» сейчас единственный олимпийский чемпион. Ребята об этом знают?

– Конечно, иногда даже подшучивают над этим. Но о Зимних играх в Корее меня никто особо не расспрашивал. Сейчас у нас другие темы – разбираем свои игровые моменты, договариваемся, как будем действовать в разных ситуациях.

– В чем ты видишь свою роль в команде?

– Передавать свой опыт более молодым игрокам. Все же я уже много где поиграл, с разными партнерами. Много чего в хоккее видел. В первую очередь это опыт игры в меньшинстве и вообще в обороне.

А в раздевалке моя роль в том, чтобы сделать команду еще более сплоченной и дружной. Кого-то осадить, кого-то подбодрить, чтобы в коллективе не было никаких обид. Быть дядькой, который везде помогает, – сказал нападающий .