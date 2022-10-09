Астон-Риз подпишет полноценный контракт с «Торонто» после просмотра. Кэпхит – 840 тысяч долларов

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Зак Астон-Риз подпишет полноценный контракт с «Торонто» после просмотра.

Переговоры 28-летнего хоккеиста и канадского клуба о договоре находятся на завершающей стадии.

Зарплата Астон-Риза составит 840 тысяч долларов.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Питтсбург» и «Анахайм», проведя в общей сложности 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрав 15 (5+10) очков.

Всего на счету американского хоккеиста 230 матчей в лиге и 66 (32+34) набранных баллов. 

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