Астон-Риз подпишет полноценный контракт с «Торонто» после просмотра. Кэпхит – 840 тысяч долларов
Зак Астон-Риз подпишет полноценный контракт с «Торонто» после просмотра.
Переговоры 28-летнего хоккеиста и канадского клуба о договоре находятся на завершающей стадии.
Зарплата Астон-Риза составит 840 тысяч долларов.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Питтсбург» и «Анахайм», проведя в общей сложности 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрав 15 (5+10) очков.
Всего на счету американского хоккеиста 230 матчей в лиге и 66 (32+34) набранных баллов.
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