Астон-Риз подпишет полноценный контракт с «Торонто» после просмотра. Кэпхит – 840 тысяч долларов

Зак Астон-Риз подпишет полноценный контракт с после просмотра.

Переговоры 28-летнего хоккеиста и канадского клуба о договоре находятся на завершающей стадии.

Зарплата Астон-Риза составит 840 тысяч долларов.

В прошлом сезоне форвард выступал за и «Анахайм», проведя в общей сложности 69 матчей в регулярном чемпионате и набрав 15 (5+10) очков.

Всего на счету американского хоккеиста 230 матчей в лиге и 66 (32+34) набранных баллов.