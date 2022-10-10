Дмитрий Рашевский: «Стараюсь добавлять с каждой игрой. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в «Динамо»

считает, что ему надо выходить на лидирующие позиции в «Динамо».

– Ваша личная результативность улучшилась во второй половине сентября. Чем можете это объяснить?

– На предсезонке шайба особо не шла в ворота. Но я работал, создавал моменты. Их было много.

Понятно, что в прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас – не так. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в команде. Я стараюсь это делать и добавлять с каждой игрой. Бывает – залетает, бывает – нет, но я отдаюсь в каждом матче на сто процентов.

– Заметили, что после удачного прошлого сезона к вам выросли требования?

– Да, требования жестче. Прекрасно это понимаю и готов к ним. Бывает, шайба не заходит в ворота. Сам начинаю нервничать из-за этого. Ребята меня поддерживают – все нормально, – сказал нападающий .