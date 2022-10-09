Тренер «Куньлуня» Айэленд о 4:0 с «Авангардом»: «Наконец-то получилось сыграть равномерно все 60 минут. Выигрывать на таких аренах – это память»

Главный тренер объяснил победу над со счетом 4:0.

– Для нас это был очень важный матч против замечательной команды.

Мы знаем, что «Авангард» вчера играл с «Металлургом», матч выдался очень эмоциональным, что тоже, наверное, как-то повлияло. Иногда ожидаешь такую же эмоциональную игру подряд.

Считаю, что мы сегодня провели лучший второй период. У нас наконец-то получилось играть равномерно все 60 минут матча.

Были моменты, в которых мы немного отдавали шайбу сопернику, но по ходу игры становились все лучше и лучше в тех моментах, которые нам хотелось бы доработать.

Сегодняшняя игра также была замечательной для нашего вратаря, который очень хорошо себя проявил, оставался последовательным и спокойным, несмотря на то, что на него оказывалось определенное давление, большая ответственность. Также стоит отдать должное нашим защитникам – тоже достаточно хорошо ребята сыграли.

Было очень здорово видеть , который несколько лет назад играл за мою команду. Замечательный человек, который тоже развивается. Интересно было посмотреть на его прогресс за все это время.

– Ваши впечатления от новой арены?

– Арена на самом деле на уровне НХЛ: очень хорошая организация, потрясающая атмосфера. Вызывает только хорошие эмоции. Особенно хорошо на таких аренах выигрывать. Это определенная память, – сказал Грег Айэленд.