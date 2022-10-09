Беляков про 0:4 с «Куньлунем»: «Авангард» неплохо начал, игра давалась. Не смогли реализовать моменты. Будем стараться больше побеждать и меньше проигрывать»

Защитник прокомментировал поражение от (0:4).

– Неплохо начали игру, на мой взгляд, игра давалась. Но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты и преимущество. Тренерский штаб предупреждал, что команда непростая, они побежали лидеров в этом году. Но, к сожалению, мы на эти грабли наступили.

– Мы с 21 сентября чередуем победы и поражения. С чем это можно связать?

– Считаю, что много новых ребят в коллективе, новый тренерский штаб. Идет притирка. Такой длинный календарь и выезд первый раз. Такой длинный отрезок тяжело проходить. Надо запастись терпением. Чтобы болельщики нас поддерживали, несмотря ни на что. Будем стараться больше побеждать и меньше проигрывать, – сказал защитник «Авангарда».