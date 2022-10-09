Рябыкин взял на себя ответственность за поражение «Авангарда» от «Куньлуня»: «Не понимаю, что происходит с командой, когда мы пропускаем»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:4).

«Возьму на себя ответственность за поражение. Не смог донести до ребят, что 2 очка с «Металлургом» не отличаются от 2-х очков с . Здорово начали, не смогли забить, наступили на те же грабли, что и раньше. Не понимаю, что происходит с командой, когда мы пропускаем.

У Яроша травма. Врачи с ним работают. Надеюсь, что скоро будет в строю. Надеемся, Найт сыграет против «Амура». По новому тренеру, который заменит Микульчика в штабе, ведутся переговоры, пока не нашли», – сказал .