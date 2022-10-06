Кравцов работал в формальном пятом звене на тренировке «Рейнджерс»

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Виталий Кравцов может не попасть в состав «Рейнджерс» на первый матч сезона НХЛ.

На тренировке нью-йорского клуба российский нападающий тренировался вне четырех звеньев – в формальном пятом звене.

Звенья нападения выглядели следующим образом:

Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Каапо Какко;

Артемий Панарин – Винсент Трочек – Джимми Веси;

Алексис Лафреньер – Филип Хитил – Барклай Гудроу;

Самуэль Блэйз – Райан Карпентер – Райан Ривс.

Дополнительными нападающими вместе с Кравцовым стали Драйден Хант, Джонни Бродзински и Жюльен Готье.

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