Кравцов работал в формальном пятом звене на тренировке «Рейнджерс»
Виталий Кравцов может не попасть в состав «Рейнджерс» на первый матч сезона НХЛ.
На тренировке нью-йорского клуба российский нападающий тренировался вне четырех звеньев – в формальном пятом звене.
Звенья нападения выглядели следующим образом:
Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Каапо Какко;
Артемий Панарин – Винсент Трочек – Джимми Веси;
Алексис Лафреньер – Филип Хитил – Барклай Гудроу;
Самуэль Блэйз – Райан Карпентер – Райан Ривс.
Дополнительными нападающими вместе с Кравцовым стали Драйден Хант, Джонни Бродзински и Жюльен Готье.
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