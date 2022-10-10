Мышкин о 6 победах Гарипова в 6 играх: «Не позавидуешь «Трактору» – просто так отдали такого мастера. Это урок»
Владимир Мышкин высказался о 6 победах вратаря «Нефтехимика» Эмиля Гарипова в 6 играх.
Ранее голкипер выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор».
– В этой удивительной истории с Гариповым мы возвращаемся к тому, что во вратарской профессии главное – психология, от нее зависит процентов семьдесят успеха.
Не скажу, что раньше в «Нефтехимике» были слабые голкиперы, тот же Судницин – неплохой вратарь. Но «Нефтехимик» воспринял именно Гарипова, а тот поймал волну, почувствовал уверенность. В итоге команда, не знавшая в чемпионате побед, выиграла шесть матчей кряду и уже в плей-офф!
Здесь не позавидуешь «Трактору». Команда, имея проблемы во вратарской линии, просто так отдала такого мастера. Это урок.
– Для вас такой подъем Гарипова – сюрприз?
– Все-таки не забывайте, что не так давно он выиграл приз самого ценного хоккеиста плей-офф. Это говорит о потенциале голкипера, школе, базовом уровне.
Нужно понимать, что Гарипов оказался в тонкой ситуации, когда терять уже было нечего, кроме цепей. Видимо, психологически это вернуло его в личную зону комфорта. Интересный момент, который нужно отдать на изучение ученым и психологам, – сказал бывший вратарь сборной СССР.
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