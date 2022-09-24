Мышкин о Гарипове: «Нужна полная перезагрузка. Переход в «Нефтехимик» может стать шагом в правильном направлении»

сказал, что Эмилю Гарипову требуется полная перезагрузка.

– Никак не найдет себя талантливый Гарипов. Не получилось у него в Омске и московском «Динамо», теперь расставание с «Трактором». Со стороны трудно понять, что с ним происходит. Понятно одно – сезон, пропущенный из-за травмы, выбил его из равновесия.

– Что делать?

– На мой взгляд, Гарипову нужна полная перезагрузка. Просто так самым ценным игроком плей-офф не станешь, тем более в «Ак Барсе», значит, потенциал есть. Получается, нужно разбираться с функциональным и психологическим состоянием.

Одно из предположений – в больших клубах вратарь перестал справляться. Значит, переход в может стать шагом в правильном направлении.

Родной регион, нет того давления, которое есть в Москве или Челябинске. Возраст у Гарипова отличный, так что все еще может вернуться, – сказал бывший вратарь сборной СССР.