«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд. Гарипов играл в воротах во всех этих играх – против «Динамо» отразил 39 бросков из 41

«Нефтехимик» продлил победную серию в Фонбет чемпионате .

Команда тренера Олега Леонтьева одержала победу над (3:2 Б) в серии буллитов.

Данная победа стала пятой подряд для нижнекамского клуба. ранее выиграл у «Сибири» (2:1 ОТ), «Металлурга» (6:5), «Трактора» (2:1) и «Барыса» (2:1).

Во всех последних пяти матчах место в ворота нижнекамцев занимал , перешедший в команду из .

В матче с московским «Динамо» голкипер парировал 39 бросков из 41.