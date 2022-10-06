«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд. Гарипов играл в воротах во всех этих играх – против «Динамо» отразил 39 бросков из 41
«Нефтехимик» продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Олега Леонтьева одержала победу над «Динамо» (3:2 Б) в серии буллитов.
Данная победа стала пятой подряд для нижнекамского клуба. «Нефтехимик» ранее выиграл у «Сибири» (2:1 ОТ), «Металлурга» (6:5), «Трактора» (2:1) и «Барыса» (2:1).
Во всех последних пяти матчах место в ворота нижнекамцев занимал Эмиль Гарипов, перешедший в команду из «Трактора».
В матче с московским «Динамо» голкипер парировал 39 бросков из 41.
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