Мальцев о драфте отказов: «Меня видят в АХЛ на этом этапе – опции в контракте есть. Летом был определенный интерес от некоторых клубов»
Михаил Мальцев высказался о том, что «Колорадо» поместил его на драфт отказов.
«Cегодня уже почти переоделся на треньку, как заходит наш коуч и зовет наверх в офис. Ну тут уже все понятно, что не премию выписывать.
Комфер успеет поправиться к старту сезона, в заявке 20 игроков, поэтому меня тоже выставили на обязательную в таких случаях процедуру драфта отказов.
Если не заберут, то здесь меня на этом этапе видят в АХЛ. Правда, на этот случай у меня тоже есть некоторые опции в контракте.
Не знаю, как все сложится. В принципе, летом определенный интерес ко мне был от некоторых клубов. Посмотрим.
Пока все не очень понятно, с агентом еще не связывался», – написал российский нападающий.
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