Мальцев о драфте отказов: «Меня видят в АХЛ на этом этапе – опции в контракте есть. Летом был определенный интерес от некоторых клубов»

высказался о том, что поместил его на драфт отказов.

«Cегодня уже почти переоделся на треньку, как заходит наш коуч и зовет наверх в офис. Ну тут уже все понятно, что не премию выписывать.

Комфер успеет поправиться к старту сезона, в заявке 20 игроков, поэтому меня тоже выставили на обязательную в таких случаях процедуру драфта отказов.

Если не заберут, то здесь меня на этом этапе видят в . Правда, на этот случай у меня тоже есть некоторые опции в контракте.

Не знаю, как все сложится. В принципе, летом определенный интерес ко мне был от некоторых клубов. Посмотрим.

Пока все не очень понятно, с агентом еще не связывался», – написал российский нападающий.