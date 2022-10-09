Мальцев о попадании в основу «Колорадо»: «Я вошел в это число, по текущей ситуации. Летом от многого отказался, чтобы сейчас выходить готовым»

близок к тому, чтобы начать сезон в основе .

«Сегодня был волнительный день, когда должна настать определенность, кто начнет сезон в основе. По текущей ситуации, в это число я вошел. Последнее отцепление не объявляли как-то отдельно. Уже на льду на тренировке я понял, что двоих нет, и мы работаем в четыре полных пятерки.

Очень доволен, что столько труда летом себя оправдывает. Я действительно от многого отказался, чтобы сейчас выходить готовым. Прикольно, что в том году был хуже, но был уверен в своем месте и даже не переживал.

Понятно, что это только начало, у нас еще трое основных нападающих пока на травме, поэтому выдыхать рано, настрой продолжать вкалывать. Очень высокая конкуренция.

Со мной в «Иглс» играл в том году Шервуд, ему не находилось места в первой команде, а вчера он за «Нэшвилл» набрал 1+1 в первой игре сезона во второй тройке.

После тренировки один из журналистов, кто постоянно пишет про команду в местном СМИ, впервые за кемп взял у меня интервью. Очень удивился, моему ответу, что сбросил 14 фунтов [6,35 кг] за лето», – написал форвард в телеграм-канале.