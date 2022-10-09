«Колорадо» поместил Мальцева на драфт отказов

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Михаил Мальцев выставлен на драфт отказов.

Российского нападающего системы «Колорадо» может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.

В июле Мальцев подписал новый двусторонний контракт с «Эвеланш» на один год и 800 тысяч долларов. Оклад в АХЛ – 200 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Мальцев провел в чемпионате НХЛ 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

В АХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 56 играх. В Кубке Колдера он набрал 6 (4+2) баллов в 9 матчах.

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