«Колорадо» поместил Мальцева на драфт отказов
Михаил Мальцев выставлен на драфт отказов.
Российского нападающего системы «Колорадо» может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.
В июле Мальцев подписал новый двусторонний контракт с «Эвеланш» на один год и 800 тысяч долларов. Оклад в АХЛ – 200 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Мальцев провел в чемпионате НХЛ 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
В АХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 56 играх. В Кубке Колдера он набрал 6 (4+2) баллов в 9 матчах.
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