Толчинский о тафгае «Куньлуня» Ханте: «Он жесткий, наверное. Делать больше ничего не умеет»
Сергей Толчинский дал интервью в перерыве матча с «Куньлунем».
Перед интервью форвард «Авангарда» вступил в перепалку с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом.
– Играете два дня подряд, скорости очень хорошие. Была установка брать соперника нахрапом?
– Что?
– Была установка брать соперника нахрапом? Сразу же со старта?
– Нет, просто играть так же как мы играли вчера, начать так же игру. И все.
– На какие моменты обращал внимание Рябыкин?
– Вы могли бы камеру прямо в раздевалку принести?
– С Хантом у вас случилась перепалка на льду. Он хотел увидеть вас в качестве спарринг-партнера?
– Не знаю, наверное, ему дали такую установку. У него там есть драки... Он жесткий, наверное, и может дали такую установку, он делать то больше ничего не умеет, – сказал Толчинский в интервью после первого периода.
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