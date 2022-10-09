Толчинский о тафгае «Куньлуня» Ханте: «Он жесткий, наверное. Делать больше ничего не умеет»

дал интервью в перерыве матча с .

Перед интервью форвард вступил в перепалку с тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом.

– Играете два дня подряд, скорости очень хорошие. Была установка брать соперника нахрапом?

– Что?

– Была установка брать соперника нахрапом? Сразу же со старта?

– Нет, просто играть так же как мы играли вчера, начать так же игру. И все.

– На какие моменты обращал внимание Рябыкин?

– Вы могли бы камеру прямо в раздевалку принести?

– С Хантом у вас случилась перепалка на льду. Он хотел увидеть вас в качестве спарринг-партнера?

– Не знаю, наверное, ему дали такую установку. У него там есть драки... Он жесткий, наверное, и может дали такую установку, он делать то больше ничего не умеет, – сказал Толчинский в интервью после первого периода.