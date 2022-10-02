Скабелка об игре с «Сочи»: «Барыс» пропустили легкие голы, не хватало энергии, чтобы надежно играть в обороне»

дал комментарий после победы над (5:4 ОТ).

«Непростая игра, плохое начало с нашей стороны было. Голы достаточно легкие пропустили, не хватало нашей энергии для того, чтобы надежно играть в обороне.

Соответственно, 0:2 после первого. Но я могу поблагодарить ребят за реакцию на этот период, за то, что мы смогли серьезно прибавить, переломить игру.

Во втором периоде, по-моему, 24 броска по воротам нанесли против четырех. Забили хорошие голы. Могли еще забить, но, к сожалению, опять пропустили такие невынужденные, легкие голы, как я их называю.

Не опустили руки, могли даже в основное время выиграть.

Ребята сражались, вырвали в овертайме победу. Также я хочу поблагодарить болельщиков, очень хорошая атмосфера была», – сказал главный тренер .