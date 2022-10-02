Агент Шуми Бабаев: «Барысу» нужен еще один крайний форвард, способный решать моменты. А в остальном команда уже укомплектована полностью»

Агент Шуми Бабаев рассказал о ближайших трансферных целях «Барыса» и о причинах подписания Юлиуса Гудачека.

— Команде нужен еще один серьезный крайний нападающий, способный решать моменты, играть в большинстве. В данный момент, некоторые хоккеисты на этой позиции выступают нестабильно, а сезон ведь длинный. То есть, нужен тот, кто способен решить судьбу матча.

Если же брать состав «Барыса» в целом, то, на мой взгляд, в остальном он уже укомплектован полностью.

На мой взгляд, Гудачек был подписан не только для того, чтобы помочь «Барысу» в чемпионате, но и для того, чтобы составить конкуренцию Никите Бояркину и заставить его прогрессировать. Я уже отмечал, что Бояркин каждой своей игрой доказывает, что способен стать основным вратарем «Барыса».

А для Скабелки неважно, какой национальности вратарь, какая фамилия у него на спине – кто будет в каждый конкретный момент лучше, кто это будет доказывать своей игрой и работой, тот и будет в воротах. Я всегда говорю, для того, чтобы игроки росли, рядом нужны мастера, и это как раз тот случай.

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