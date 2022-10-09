Бракко об Астане: «Мне очень повезло оказаться в таком красивом, комфортном городе. Казахскую еду не слишком часто пробовал»

Теги КХЛ Барыс Джереми Бракко Питание Хоккей

Форвард «Барыса» Джереми Бракко поделился впечатлениями от Астаны. 

Американец ответил на вопросы после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2). 

– Ожидал ли ли ты такого перехода – в лучшую европейскую лигу?

– Знал, что здесь сильная лига. А тренерский штаб дает мне шанс, и я могу показать лучшие качества, что очень помогает. Плюс классный состав, команда, как вы сами видели в этот вечер. И парни здорово меня приняли, поэтому было легко перейти в этом смысле.

– Что самое сложное в адаптации?

– Языковой барьер порой сложноват, но мой русский становится лучше. Но здесь хоккей быстрее, более мастеровитые игроки, и к этому надо привыкнуть.

– Как складывается жизнь вне хоккея в Астане?

– Мне очень повезло оказаться в таком красивом, комфортном городе. Партнеры помогают с адаптацией, так что все складывается легко.

– Любимая еда? Может, казахская?

– Если честно, не слишком часто ее пробовал. Придерживаюсь своего распорядка. Может и попробую гораздо позже, но не сейчас (улыбается), – сказал Бракко.

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