Бракко об Астане: «Мне очень повезло оказаться в таком красивом, комфортном городе. Казахскую еду не слишком часто пробовал»

Форвард поделился впечатлениями от Астаны.

Американец ответил на вопросы после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

– Ожидал ли ли ты такого перехода – в лучшую европейскую лигу?

– Знал, что здесь сильная лига. А тренерский штаб дает мне шанс, и я могу показать лучшие качества, что очень помогает. Плюс классный состав, команда, как вы сами видели в этот вечер. И парни здорово меня приняли, поэтому было легко перейти в этом смысле.

– Что самое сложное в адаптации?

– Языковой барьер порой сложноват, но мой русский становится лучше. Но здесь хоккей быстрее, более мастеровитые игроки, и к этому надо привыкнуть.

– Как складывается жизнь вне хоккея в Астане?

– Мне очень повезло оказаться в таком красивом, комфортном городе. Партнеры помогают с адаптацией, так что все складывается легко.

– Любимая еда? Может, казахская?

– Если честно, не слишком часто ее пробовал. Придерживаюсь своего распорядка. Может и попробую гораздо позже, но не сейчас (улыбается), – сказал Бракко.