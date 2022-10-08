Леонтьев о 6-й победе подряд: «Не впадаем в эйфорию, понимаем, что очки считаются в конце сезона»

Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче против (4:3).

Нижнекамский клуб выиграл шестую игру подряд.

«Парней с победой, поддержка трибун вдохновляла нас на этот спектакль. Весь матч держал в напряжении, были и классные голы, и боксерский поединок тоже был.

Столько эмоций подарено, и вишенка на торте – победа. Не впадаем в эйфорию, понимаем, что очки считаются в конце сезона», – сказал главный тренер .