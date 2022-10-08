Дыняк о большинстве «Ак Барса»: «Верим в игроков, которые у нас выходят. Ведется работа над улучшением, результат тоже будет»

сказал, что продолжает работу над игрой в большинстве.

Клуб занимает текущее 3-е место с конца по эффективности при реализации численного преимущества (12,3% - хуже только у «Сочи» и «Амура»).

– Какую работу команда провела перед матчем с «Барысом»?

– Подходим к матчу в боевом настроении. Да, проиграли два матча «Автомобилисту». Хочется реабилитироваться перед своими болельщиками, приложим для этого все усилия.

– Как тренируете игру в неравных составах?

– У нас есть игроки, которые выходят на большинство, мы в них верим. Самое главное, работа над улучшением большинства ведется, результат тоже будет.

– Насколько важно подготовить себя к матчу физически и морально?

– Хоккей состоит из мелочей, поэтому на тренировках необходимо отрабатывать каждый компонент. Не важно раскатка или тренировка за день до игры, надо выкладываться на полную. Мы все переживаем за результат, все бьёмся, не жалея ни себя, ни соперника, – сказал нападающий казанцев.