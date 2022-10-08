Юрий Бабенко: «Большинство «Ак Барса» еще далеко от того, на что мы способны. Стараемся улучшить этот компонент»

Тренер поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– В третьем периоде прошлой игры с «Автомобилистом» было много моментов, но не смогли забросить шайбу. Чего не хватило для победы?

– Здесь речь идет больше о желании, самоотдаче ребят. Понятно, что проигрыш – это всегда неудовлетворительный результат, но по старанию и по тому, как у игроков горели глаза – наверное, это пока был наш лучший период в сезоне.

– За счет чего можно переигрывать «Барыс»?

– В первую очередь за счет атаки. Надо как можно больше создавать моментов, играть у них в зоне, не допускать контратак – это, наверное, одна из сильных сторон соперника и, конечно, реализовывать свои моменты.

– Каким компонентам стараетесь уделять больше внимания?

– Разбираем все. Наше большинство еще далеко от того, на что мы способны. В первую очередь стараемся улучшить этот компонент.

– Стоит ли ждать серьезных изменений по составу?

– Больших изменений не будет, меняем состав точечно, – сказал .